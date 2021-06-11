«Фактически фазы развития растений выравниваются». В Минской области завершают первый укос трав

Новости Беларуси. В Минской области завершается первый укос трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все хозяйства работают в активном режиме и планируют справиться уже на этой неделе. Позади более 200 тысяч гектаров, осталось убрать меньше четверти.

Почти 100 тысяч тонн сенажа – план заготовки узденских аграриев. Южный район закончит работу одним из первых. В 2021 году местные хозяйства вступили в заготовительную кампанию одновременно, что обеспечило высокий темп. Флагманы укоса – Узденский райагросервис и экспериментальная база имени Котовского.

Юрий Дядюк, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Узденского райисполкома:

Изначально была поставлена задача сельхозорганизациям района, чтобы план первого укоса обеспечить к середине июня, для того чтобы дать возможность для дальнейшего роста трав и, соответственно, в плановом порядке подходить ко второму укосу и последующим для дополнительной заготовки травянистых объемов. То тепло, которое мы ждали гораздо раньше, пошло с определенным опозданием, но вместе с тем хочу сказать, что сегодня фактически фазы развития растений выравниваются. Сравнивая с прошлым годом, эти планы совпадают.