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В Борисове скоро начнут строить микрорайон «Лядище-2»

03 ноября 2020 14:34
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Новости Беларуси. В Борисове появится еще один микрорайон «Лядище-2», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По результатам подготовки проекта и общественных обсуждений его возводят в северо-западной части города.

В Борисове скоро начнут строить микрорайон «Лядище-2»-1

Подготовлен третий участок в рамках проекта инженерно-транспортной инфраструктуры. В ближайшее время начнут строительство и прокладку улиц. Здесь будет школа, поликлиника, городской центр с магазинами, ресторанами и кафе. Проектом третьей очереди предусмотрены многоквартирные жилые дома общей площадью почти 50 000 квадратных метров со встроенными детскими садами.

В Борисове скоро начнут строить микрорайон «Лядище-2»-4

В перспективе также реконструкция дороги, которую жители называют между собой «генералка». Ее расширят, сделают пешеходные и велосипедные дорожки.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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