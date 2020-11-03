В Борисове скоро начнут строить микрорайон «Лядище-2»

Новости Беларуси. В Борисове появится еще один микрорайон «Лядище-2», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По результатам подготовки проекта и общественных обсуждений его возводят в северо-западной части города.

Подготовлен третий участок в рамках проекта инженерно-транспортной инфраструктуры. В ближайшее время начнут строительство и прокладку улиц. Здесь будет школа, поликлиника, городской центр с магазинами, ресторанами и кафе. Проектом третьей очереди предусмотрены многоквартирные жилые дома общей площадью почти 50 000 квадратных метров со встроенными детскими садами.