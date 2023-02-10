Калуга готова предоставить Беларуси терминал для доставки грузов в китайские порты

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Калужской областью за 2022 год увеличился вдвое и составил 650 миллионов долларов. Такие цифры прозвучали во время встречи нашего посла в России с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 9 лет там реализовано множество совместных проектов в самых разных сферах: от промышленности до сельского хозяйства. Особенно хорошо в регионе знают возможности белорусских строителей: быстро, качественно и по хорошей цене они возводят нужный объект. Причем это не просто дома, а целые комплексы. Один из примеров в Обнинске. Там сперва построили две высотки, в планах еще пять. И все исключительно из наших материалов, которые доставляют из Беларуси.

Еще одна сфера, в которой хорошо налажено взаимодействие – промышленность. Спросом пользуются не только продукты питания. Хотя и это тоже. В Калужской области известны наши МАЗы и БелАЗы. Есть задумка участвовать сообща и в международных проектах. Речь о китайской инициативе «Один пояс – один путь». Российский регион готов предоставить нашей стране мультимедийный железнодорожный терминал для доставки грузов в КНР.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Договорились активно поработать по теме станкостроения. С точки зрения поставки станков на какие-то предприятия, так и вообще по созданию производства станков. Вторая сфера – деревообработка. В принципе, есть хороший задел в производстве полуфабрикатов: плиты, пиломатериалы, но не хватает конечных производств. В первую очередь – мебели. Фармацевтический кластер, он один сегодня из бурно развивающихся в целом в Калужской области, и здесь кооперация с нашими компаниями тоже очень важна. И мы ее будем в ускоренном режиме продвигать.

Понятное дело, что это не все перспективы. В ближайшее время делегация из Калуги собирается с визитом в Беларусь. И есть даже вероятность, что прямым авиарейсом. Кстати, и эта тема, скорее всего, станет одним из вопросов во время запланированной встречи. Ведь пока между Минском и Калугой не налажено прямое авиасообщение.