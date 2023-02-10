Дмитрий Пантус: российская сторона прекрасно знает тот потенциал, который есть у Беларуси

Новости Беларуси. В белорусскую армию Госкомвоенпром за год поставил свыше полутысячи единиц новых образцов вооружения, вопреки беспрецедентному санкционному давлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллективный Запад направил свой основной санкционный удар против оборонных предприятий, но несмотря на это, они выдержали. Продолжается работа по наращиванию научно-технического потенциала. К тому же предприятия Госкомвоенпрома в 2022 году экспортировали продукцию в 57 стран. На вооружение белорусской армии приняты восемь образцов военной спецтехники. В тренде беспилотная авиация. Среди новинок «Барражирующая труба» и «Квадро-1400».

Сергей Боровский, руководитель полетов конструкторского бюро: Аппараты достаточно эффективные, на всех испытаниях показали хорошие данные по боевому применению. Сейчас начались поставки белорусским Вооруженным силам. Мы готовы поставлять и в дружественные страны.

Одно из приоритетных направлений Госкомвоенпрома – развитие военно-технического сотрудничества с Россией. В центре внимания – новые проекты, которые помогут обеспечить национальную безопасность Союзного государства.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Российская сторона прекрасно знает и понимает тот потенциал, который есть у Республики Беларусь. Мы приступили к совместной реализации совместных опытно-конструкторских работ. Российская Федерация четко знает и спланировала покупки тех видов ВВСТ, которые стопроцентно являются белорусскими. Работа очень тесная, очень много работаем по импортозамещению с Российской Федерацией.

В планах в 2022 году завершить работы по модернизации танка Т-72Б и гранатометного комплекса с тандемной многоцелевой гранатой.