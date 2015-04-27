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Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика

27 апреля 2015 21:09
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Новости США. 30-летняя актриса, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Игра в имитацию» Кира Найтли поделилась подробностями своей беременности на американском ток-шоу The Ellen Show. О том, что актриса и ее супруг, музыкант Джеймс Райтон ожидают первенца, стало известно в декабре 2014 года.

Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика-1

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Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика-4

Кира и Джеймс поженились 4 мая 2013 года, спустя 2 года после начала отношений. До знакомства с будущим супругом актриса 2 года встречалась со звездой фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнаном, а в период с 2006 по 2011 состояла в 5-летних отношениях с британским актером и сценаристом Рупертом Френдом.

Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика-7

Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика-9

В интервью актриса, готовящаяся в скором времени стать матерью, рассказала о том, почему она боится родить мальчика.

Кира Найтли, актриса:

Я сама не знаю, кто у меня родится. Но я боюсь, что если у меня будет мальчик, возникнет проблема с подгузниками. Кто-то сказал мне на днях, что когда вы меняете подгузник мальчику, ребенок может – извините, это ужасно – написать на вас. До того, как мне это сказали, я даже не подозревала о таком, так что сейчас я очень напугана.

Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика-12

Также актриса поведала, что рождение ребенка будет отмечать коктейлем.

Кира Найтли, актриса:

Я спросила у врача, когда я смогу пить. Я так хочу Маргариту! Мой муж сейчас классно проводит время: я ем за двоих, а он пьет за двоих. На премии Оскар было много бесплатного шампанского. И Джеймс думал, что если мне пить нельзя, то он должен пить за нас обоих.

Беременная Кира Найтли рассказала, почему боится родить мальчика-15

# Беременность и роды # общество # Фотофакт

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