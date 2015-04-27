12 дней до Великой Победы: 27 апреля 1945 войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов овладели городом Потсдамом

Новости Беларуси. 12 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 27 апреля 1945 идет 1406-ой день войны. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов продвигаются вглубь Берлина, а также овладевают мощным опорным пунктом обороны — городом Потсдамом. Авиация Краснознаменного Балтийского флота потопила 15 вражеских судов.

Тем временем уже освобожденная Беларусь активно восстанавливается из руин и пепла. И именно 27 апреля 45-го года становится страной-учредителем ООН на международной конференции в Сан-Франциско. Многие, кто внес вклад в Великую Победу, но не дожил до этого момента, останутся в памяти многих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.