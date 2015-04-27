Участников международного мотопробега не пустили в Польшу

Новости Беларуси. «Дорога Памяти» объединила сотни мотоциклистов. Мотопробег связал святые для белорусов места: Курган Славы, Хатынь и Брест. Из Москвы приехали десятки байкеров, к ним присоединились и белорусские обладатели железных коней. Посвятив свой вояж Великой Победе, они повторяют победный путь Красной армии.

Рев моторов и гул покрышек. Ночью 27 апреля у цитадели над Бугом было шумно. Сотни крепких мужчин приехали сюда с одной целью — почтить память солдат Великой Отечественной.

Андрей Бобровский проехал не одну тысячу километров. Говорит, что у его байка два владельца — он и его дед-летчик, который с войны не вернулся. Поэтому с особым трепетом молодой человек сегодня рассказывает о Великой Победе некогда одного государства.

Андрей Бобровский, участник мотопробега (Россия):

Брестская крепость — первая крепость в СССР, на которую напала фашистская Германия. Это очень героическое место. Для нас это очень важное место.

Впереди у мотоциклистов еще десятки остановок. Их дорога повторяет победный путь советских солдат. День старта также не случаен — 25 апреля наша армия вышла на финишную прямую — немецкая столица была в плотном кольце. Тем воинам, которые приблизили победу под Минском, но не дошли до Берлина, байкеры возложили цветы.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Байкеры — это люди не первый год занимающиеся этой субкультурой, но они присоединились к ценностям, которые сегодня играют колоссальное значение для того, чтобы сохранить мир, чтобы растить сады, детей. Вот эти позывы, те посылы, которые они дают, уверен, должны заложить то доброе, сильное чувство и для молодых людей, граждан и Республики Беларусь, и Российской Федерации.

Эта очередная точка на карте Беларуси в маршруте мотопробега. История сожженной деревни никого не оставила равнодушным. Впрочем, как и прием, который ожидал здесь российских байкеров.

Павел Веткин, участник мотопробега (Россия):

Мне очень нравится у вас. Сам менталитет такой у белорусов — очень добрых, во-первых, и отзывчивых людей. У вас очень любят чистоту и порядок, что очень важно на самом деле.

В крепости над Бугом байкеры встречаются не впервые. Этот мотопробег уже стал традиционным и каждый год собирает сотни поклонников лихой езды. Участники планировали добраться до Берлина, однако 27 апреля им было отказано во въезде в Польшу. Байкеры вернулись в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.