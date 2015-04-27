На вооружение 116-й штурмовой авиабазы поступили четыре учебно-боевых самолета Як-130

Новости Беларуси. Новая отдельная авиационная эскадрилья появится в 116-й гвардейской авиационной базе в Лиде. 27 апреля на местном аэродроме личному составу вручили четыре современных учебно-боевых самолёта Як-130. Уникальность машин в том, что они могут имитировать полёт всех новейших истребителей. А значит, пилоты после завершения обучения смогут управлять любыми боевыми машинами.

Парадные мундиры, торжественное построение прямо на взлётно-посадочной полосе. 27 апреля в Лидской 116-й авиабазе событие значимое для всей военной авиации республики.

Впервые в новейшей истории Беларуси приняты на вооружение новейшие учебно-боевые самолёты Як-130.

Олег Двигалев, командующий ВВС и войсками ПВО Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Тот потенциал, который заложен в Як-130, позволит нам и переучить личный состав 116-й авиабазы, и подготовить выпускников Военной академии авиационного факультета на новые типы воздушных судов, и позволит готовить специалистов в 61-ую авиационную базу. То есть практически мы перекрываем практически весь перечень воздушных судов, эксплуатируемых в Республике Беларусь.

Всего в Лиду доставлено четыре самолёта. Это новейшая разработка российских конструкторов.

Аналогов подобных машин в мире практически нет. Як-130 стоит на вооружении в крупнейших странах Азии и Африки.

Олег Демченко, президент авиастроительной корпорации (Россия):

Те данные, которые он показывает, эти данные говорят, что этот самолёт на сегодняшний день в своём классе один из лучших.

Юрий Карнелович, СТВ:

Самолёт Як-130 — уникальная машина благодаря своим техническим характеристикам. Пилоты, прошедшие на нём обучение, способны будут управлять сразу несколькими современными истребителями. Кроме того, этот самолёт может выполнять и боевые задачи. Он способен нести до трех тонн вооружения.

Управлять новыми самолётами будут лидские пилоты, которые сейчас проходят курс обучения в России. Самим боевым машинам предстоит пройти ещё так называемую обкатку. Поэтому возможности ЯК-130 пока демонстрируют лётчики-испытатели завода-изготовителя.

Сергей Михайлюк, лётчик-испытатель Иркутского авиационного завода (Россия):

Возможность выполнять полёты на больших углах атаки, в широком диапазоне скоростей: от малых до больших. И способность решать задачи боевого применения, конечно, сделали самолёт очень выгодным.

Новейшие самолёты в Лиде — лишь начало масштабного перевооружения Военно-воздушных сил Беларуси. Уже заключены контракты на поставку ещё четырёх боевых машин до 2020 года.

В перспективе Беларусь планирует закупать и другие образцы российских боевых самолётов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.