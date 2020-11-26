«Особенно вредно, когда люди кидают хлеб с плесенью». Кто очищает городские реки

Ни свет ни заря Людмила уже на страже городского порядка. В руке – сачок, а в глазах – непоколебимость профессионала. Набережную реки Свислочь она изучила вдоль и поперек: уже 4 года наводит марафет на водной глади. Людмила Миронова, осмотрщик гидротехнических сооружений и насосных станций УП «Минскводоканал»:

В реке обычно есть пакеты, так что весь мусор можно, не таская с собой тару, просто собрать, тут листья еще попадают. Листья – это негрубая ошибка, все листья собрать просто невозможно. Так все это убирается.

Профессия, скажем прямо, не из легких. Ежедневно в сети «водного патруля» попадают десятки килограммов мусора. Людмила Миронова:

Трудности бывают после праздников, поскольку количество мусора где-то более 100 предметов, 150 примерно. Иногда выходные бывают, после выходных – напряженная работа.

Главный помощник Людмилы – ветер, он прибивает «неопознанные объекты» к берегу. А когда на воде штиль, добраться до «нелегальных поплавков» бывает крайне сложно, приходится самостоятельно нагонять волну. Людмила Миронова:

Если в воде какой-то большой предмет, это может быть бревно, шпала, чурка больших размеров или большое скопление мусора, то мы звоним мастеру, вызываем лодку – там мужская бригада. Тяжелую работу они берут на себя.

Но настоящая беда приходит с сильными проливными дождями. Через ливневки в реки попадает лава грязи, смытая с городских улиц. Людмиле – биологу по образованию – это ранит сердце. Людмила Миронова:

Особенно вредно, когда люди кидают хлеб с плесенью. Питерцы проводили исследование: и там отравились утки и их утята, но самцы, селезни, выжили, а для уток это было очень вредно.

Но у Людмилы еще ничто не выходило сухим из воды. Осмотрщик гидротехнических сооружений ведет свой пост и в дождь, и в снег, и в знойную жару. Но есть и свои плюсы. За день Людмила проделывает тысячу шагов – чем не фитнес. А чего стоит сезонный показ мод от матушки-природы. Любимое время года нашей героини – поздняя осень, загадочный ноябрь. К слову, в чем-то она с ним похожа. Людмила – человек немногословный, скорее задумчивый. Да и от работы отвлекаться не любит, разве что на минутку: обновить новостную ленту – и снова за сочок. По-настоящему ее увлекают походы за грибами и общение с пернатыми.

Людмила Миронова:

Очень интересно наблюдать за утками, иногда попадаются более редкие, например, утка-альбинос, такая беленькая с рыженькими пятнами. Были белые цапли – это довольно редкая птица.