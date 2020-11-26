Случилось ДТП. При каких условиях можно оформлять европротокол и как правильно это сделать

Почти 10 лет назад у белорусских водителей появилась возможность при дорожно-транспортном происшествии не вызывать ГАИ, а обойтись европротоколом. Это позволяет оформить небольшое ДТП без вызова сотрудников ГАИ.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами европротокола, должны быть соблюдены следующие условия. Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

В ДТП участвовало не более двух автомобилей, при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей, в ДТП нет погибших и пострадавших водителей, пешеходов и пассажиров. Оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории, оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности. У участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений. Водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга. Вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных транспортных средств в размере до 800 евро по курсу Нацбанка. Условия оформления европротокола вполне просты, но важнейшим обстоятельством является то, что должны быть соблюдены все условия без исключения.

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

В случае ДТП первоочередной задачей участников является минимизировать последствия. Участники ДТП в первую очередь должны обозначить себя, выставить знаки аварийной остановки. Далее оба участника ДТП должны прийти к общему знаменателю в вопросах виновности, а также в вопросах причиненных повреждений транспортным средствам с учетом максимальной выплаты по европротоколу.

Затем оба участника ДТП заполняют бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, где должны быть четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения. Иван Яцкевич:

В процессе заполнения европротокола также рекомендуется собрать максимальные доказательства. Сделать фотографии с места ДТП, где будет видна четко следовая информация, осколки, отделившиеся от транспортных средств. Бланк извещения страховой компании о ДТП заполняется в двух экземплярах. Один из них остается у причинителя вреда, другой, оригинал, остается у потерпевшего для дальнейшего обращения в страховую компанию.

Официальное название европротокола – «Извещение о дорожно-транспортном происшествии». Это два бело-сине-желтых самокопирующихся бланка. Их выдают, когда вы страхуете машину. Если бланка с собой не оказалось, его можно попросить у любого водителя, в офисах страховых компаний или на заправке. Впрочем, сегодня заполнить европротокол можно даже онлайн, в электронном виде, для этого уже разработали специальное мобильное приложение.

Раиса Александрович, начальник управления методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию:

После обращения в страховую организацию, страховая организация производит осмотр транспортного средства в течение четырех рабочих дней, определяет размер вреда, причиненного этому транспортному средству и, соответственно, производит выплату страхового возмещения. Если же в отношении транспортного средства причинителя вреда заключен договор страхования «Зеленая карта» с иностранной страховой организацией, то потерпевший вправе обратиться исключительно в Белорусское бюро по транспортному страхованию.