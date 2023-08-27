«Много ниш освободилось». Где ждут продукцию «Могилёвлифтмаша» и какие возможности открыли санкции?

В столице Латвии много домов советской постройки, где установлено белорусское оборудование. Заменить его на европейское элементарно дорого. Но если придется это делать, то замене подлежит и механизм, и шахта с проемами. А все расходы лягут, как вы уже догадались, на жильцов. Никаких субсидий латвийское государство на этот счет не предоставляет. Так что не исключено, что вскоре рижанам придется полюбить ходьбу по лестнице. Хорошее кардио, но не всем будет на здоровье.

Что касается белорусов, то мы на самом деле не радуемся чужой беде. Во-первых, просто жалко соседей. Во вторых, и мы же теряем. Хотя на «Могилевлифтмаше», чье оборудование в основном и установлено в рижских многоэтажках, готовы и продавать, и ремонтировать, и искать возможности для сотрудничества. Мяч на стороне соседей, как говорится.