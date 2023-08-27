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«Много ниш освободилось». Где ждут продукцию «Могилёвлифтмаша» и какие возможности открыли санкции?

27 августа 2023 17:05
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Стало известно, что Рига страдает из-за неисправных лифтов, отремонтировать которые мешают западные санкции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Много ниш освободилось». Где ждут продукцию «Могилёвлифтмаша» и какие возможности открыли санкции?-1

В столице Латвии много домов советской постройки, где установлено белорусское оборудование. Заменить его на европейское элементарно дорого. Но если придется это делать, то замене подлежит и механизм, и шахта с проемами. А все расходы лягут, как вы уже догадались, на жильцов. Никаких субсидий латвийское государство на этот счет не предоставляет. Так что не исключено, что вскоре рижанам придется полюбить ходьбу по лестнице. Хорошее кардио, но не всем будет на здоровье.

Что касается белорусов, то мы на самом деле не радуемся чужой беде. Во-первых, просто жалко соседей. Во вторых, и мы же теряем. Хотя на «Могилевлифтмаше», чье оборудование в основном и установлено в рижских многоэтажках, готовы и продавать, и ремонтировать, и искать возможности для сотрудничества. Мяч на стороне соседей, как говорится.

«Много ниш освободилось». Где ждут продукцию «Могилёвлифтмаша» и какие возможности открыли санкции?-4

Андрей Савицкий, экономист предприятия «Могилевлифтмаш»:
Мы продавали порядка 10-15 лифтов ежегодно и запчастей примерно на 150-200 тысяч евро. Наше предприятие под санкции не попало, соответственно, мы очень рады были продавать все запчасти, которые мы продавали в предыдущие годы в данный регион. Но есть такой нюанс, что они не могут оплатить нам нашу запчасть. Если касаться парка лифтового оборудования Риги, то он достаточно большой, там лифты некоторые по 40 лет работают наши. Некоторые даже особо предприимчивые латыши пользуются указом этим, по которому можно заезжать на территорию Республики Беларусь без визы, и покупают запчасти в нашем магазине для лифтов.

В целом, даже несмотря на санкции, белорусское предприятие движется вверх. Специалисты разрабатывают и большой проект по модернизации, который включает создание производства лифтов на базе безредукторного привода. А что касается сбыта, то за рынками вопрос не стоит.

«Много ниш освободилось». Где ждут продукцию «Могилёвлифтмаша» и какие возможности открыли санкции?-7

Андрей Савицкий:
Много европейских производителей ушло с рынка Российской Федерации, соответственно, много ниш там освободилось, но приходится конкурировать с турецкими производителями, с китайскими. Но наш завод знают, любят. Соответственно, переключаются на нас в основном многие регионы России.

# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Савицкий # Фотофакт

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