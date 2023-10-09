В Минске объявлен конкурс инвестпроектов среди субъектов малого бизнеса. Как получить поддержку от государства?

Новости Беларуси. Развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и поддержка стартапов. В Минске принимают заявки на конкурс инвестпроектов среди субъектов малого предпринимательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Небольшие компании и индивидуальные предприниматели смогут получить государственную финансовую поддержку. Победителям предоставят субсидии на погашение части банковских кредитов или лизинговых платежей. К рассмотрению принимают проекты, направленные на экспорт и импортозамещение. Также акцент будет сделан на бизнес, ориентированный на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение инновационных технологий.

Анна Сахарова, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

Основным условием для участия в конкурсе инвестиционных проектов, конечно же, является создание новых рабочих мест. Требования к участникам, условия проведения – все у нас регламентировано указом Президента № 255. На сегодня у нас уже реализовано порядка 23 заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление им государственной финансовой поддержки. Заявки продолжают поступать.

Заявки на участие принимают до 3 ноября. Для этого нужно предоставить документы в Мингорисполком.