Белоузорчатое ткачество. Репортаж СТВ о возрождении традиционного ремесла в Лиде

Предложение о внесении этого вида ремесел в государственный реестр историко-культурных ценностей одобрили в Министерстве культуры Беларуси.

Новости Беларуси. Пополнение в списке нематериального культурного наследия страны. Новый статус получит традиционное белоузорчатое ткачество – его возрождают в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Сильванович, мастер Лидского районного центра культуры и народного творчества:

Ошибка – это значит обратно поднимаешь доску, нажимаешь на те же самые поножи и оттыкаешь в обратном порядке.

Галина Буро, СТВ:

То есть все переделывать?

Валентина Сильванович:

Да, все нужно обратно возвращать до сделанной ошибки.

Валентина Сильванович освоила сложное старинное ремесло лишь три года назад. По образованию швея, она одна из немногих, кто может выткать белоснежный рушник десятью разновидностями аутентичных узоров.