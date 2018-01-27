Белоузорчатое ткачество. Репортаж СТВ о возрождении традиционного ремесла в Лиде
Новости Беларуси. Пополнение в списке нематериального культурного наследия страны. Новый статус получит традиционное белоузорчатое ткачество – его возрождают в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложение о внесении этого вида ремесел в государственный реестр историко-культурных ценностей одобрили в Министерстве культуры Беларуси.
Валентина Сильванович, мастер Лидского районного центра культуры и народного творчества:
Ошибка – это значит обратно поднимаешь доску, нажимаешь на те же самые поножи и оттыкаешь в обратном порядке.
Галина Буро, СТВ:
То есть все переделывать?
Валентина Сильванович:
Да, все нужно обратно возвращать до сделанной ошибки.
Валентина Сильванович освоила сложное старинное ремесло лишь три года назад. По образованию швея, она одна из немногих, кто может выткать белоснежный рушник десятью разновидностями аутентичных узоров.
Валентина Сильванович:
Ткачество я видела у своей тети. Когда я еще была маленькая, у нее дома ставились кросны, собирались женщины и там ткали.
Теперь же она самостоятельно может управлять 100-летними кроснами. А ведь еще лет 10 назад они были лишь музейным экспонатом. Пока один энтузиаст (к слову, лидский врач) не решил поделиться навыками ткачества, которые достались ему от бабушки.
Евгений Маркевич, житель Лиды:
Цяпер час, калі я ўбачыў такі рушнік. Гэта яны віселі на абразах у маёй бабулі з Навагрудскага раёну. Я запытаўся, хто іх рабіў, як іх рабілі. Яна адказала, что гэтыя рушнікі ёй дасталіся пасля вяселля старэйшага сына.
Сложная структура полотна, мелкий узор, вязаные края и обязательно – белый нарядный цвет. В XIX и XX веке именно такие тончайшего полотна рушники, скатерти и покрывала украшали дома жителей Гродненской области.
Марина Савицкая, младший научный сотрудник Лидского районного центра культуры и народного творчества:
Да пачатку XX стагоддзя выкарыстоўвалі самапрадзеныя ільняныя ніткі, пазней ужо сталі выкарыстоўваць і баваўняныя, шалковыя, менавіта куплёныя ніткі. Шоўк – так называлі нашы бабулі. На самой справе гэта была сітнтэтыка.
На изготовление одного метра полотна у опытного мастера уйдут считанные часы, а вот чтобы заправить кросны для работы требуется два дня.
Галина Буро:
Чтобы ткать правильно, надо не только понимать, как формируется узор, но и вовремя переставлять элементы станка. Такому новичку как я двух рук явно мало. Поэтому раньше как правило за одними кроснами ткали сразу два мастера.
И ткали они всю одежду для семьи. Например, такие костюмы в холодных темных цветах носили только на западе Беларуси. Корсажи, пышные юбки, а на голове – чепцы и интересной формы платки. За эту коллекцию коллектив Лидского районного центра культуры стал лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.