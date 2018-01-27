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После звонка на прямую линию в Остромечевском ДК сделали пандус для людей с ограниченными возможностями

27 января 2018 18:31
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Новости Беларуси. Решить проблемный вопрос с помощью четко отлаженной схемы: прямые субботние линии 27 января снова прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После звонка на прямую линию в Остромечевском ДК сделали пандус для людей с ограниченными возможностями-1

В Бресте сегодня горожан больше всего волновали вопросы ЖКХ, работы общественного транспорта и благоустройства. Звонили и с благодарностью за открытие нового магазина. За три часа общения всего обсудили 11 актуальных тем – это рекордно малое количество обращений. По некоторым из озвученных вопросов власти отреагировали мгновенно.

После звонка на прямую линию в Остромечевском ДК сделали пандус для людей с ограниченными возможностями-4

Вадим Кравчук, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:
Было, к примеру, обращение по улице Поплавского – по сносу автошколы и неудобному прохождению по пешеходным тротуарам, близко прилегающей проезжей части. Оперативно мы здесь сработаем. Непосредственно туда выйдут специалисты, посмотрят, может где-то придется ограждение отнести для удобства наших жителей и прохождения по пешеходным улицам.

После звонка на прямую линию в Остромечевском ДК сделали пандус для людей с ограниченными возможностями-7

Эффективность механизма субботних обращений проверена годами. Это позволяет вскрыть болевые точки не только в городе, но и в сельской местности. Так, в Остромечево недавно решили проблему пандуса рядом с Домом культуры. Перед инвалидами-колясочниками долгое время был барьер на пути к банкомату.

После звонка на прямую линию в Остромечевском ДК сделали пандус для людей с ограниченными возможностями-10

Галина Сидорова, жительница агрогородка Остромечево (Брестский район):
Я позвонила на прямую линию, попросила, чтобы сделали пандус на Речице, потому что была острая проблема. Но и попутно попросила, чтобы в Остромечево сделали пандус. Я даже не ожидала, что его сделают.

После звонка на прямую линию в Остромечевском ДК сделали пандус для людей с ограниченными возможностями-13

Владимир Сидоров, житель агрогородка Остромечево (Брестский район):
Неудобства были, потому что не было пандуса, и мне приходилось просить родителей снять деньги с карточки. Или иногда я ездил, в Бресте искал доступный банкомат, чтобы была возможность к нему подъехать. А сейчас стало проще, пандус дает независимость.

На прямых линиях также были доступно разъяснены все нюансы и нового декрета о содействии занятости населения. 

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Вадим Кравчук # Галина Сидорова # Владимир Сидоров

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