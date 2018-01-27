«Формально не было ничего не нарушено». Минчанка доказала, что газовые трубы не должны идти по стенам жилой комнаты

Новости Беларуси. Конкретный случай решения проблемы уже от Госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После капитального ремонта стены квартиры минчанки украсила система газоснабжения. Решить вопрос непосредственно с ремонтниками или администрацией района не получилось.

Новые трубы – это хорошо. Но когда они становятся основным декором твоей маленькой и уютной «однушки», как-то не по себе. Что и прочувствовала Валентина Сурикова, когда в октябре представители газовой службы проложили систему не по старому образцу, а по плану. На вопросы хозяйки ремонтники отвечать не стали, только пригрозили пальчиком. Такая же реакция была и в районном ЖКХ.

Валентина Сурикова, хозяйка квартиры:

«Можешь сопротивляться. Можешь сколько хочешь и куда хочешь – все будет так, как мы сказали, как мы сделали». Я говорю: «Ребята, давайте по-человечески поговорим». Даже говорить не хотели. После этого я пошла.

Хозяйка квартиры отправилась в путешествие по кабинетам чиновников различного уровня. Начала, как и положено, с администрации района: десятки писем, и один отказ за другим.

Валентина Ивановна решила, что следующей инстанцией будет Комитет государственного контроля. И не ошиблась. За стол переговоров были приглашены все профильные службы. Ведь камень преткновения – нормы, которые запрещали проводить трубы по старому образцу, через санузел. Разрешая развешивать их, как утверждено в проекте, гирляндами вдоль стен.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления контроля по Минску Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Для того, чтобы изменить проект, нужны были основания. Поскольку проект прошел экспертизу, формально не было ничего не нарушено. Поэтому мы пришли к такому мнению, что Министерство архитектуры дает разрешение на временное отступление от этих норм, чтобы проложить по старому следу, чрез санузел эти трубы. Жалобы поступают на местную власть часто. И это касается в первую очередь бездействия со стороны чиновников. За недобросовестный подход наказывают.

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

По итогам года к административной ответственности привлечено почти 170 должностных лиц и субъектов хозяйствования. Это только то, что касается обращений, поступивших в органы Комитета. 390 привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Случай Валентины Ивановны подтолкнул чиновников к тому, чтобы пересмотреть нормы и закрепить изменения на законодательном уровне. Ведь подобные проблемы не редкость.