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«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»

27 января 2018 15:26
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Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги профессионального конкурса «Брэнд года». Этого звания удостоились десятки компаний: от производителей продуктов питания до производства отопительного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-1

Маркетологи оценивали стратегии, а сотни потребителей выбирали качество. Могилевский завод «Виктори», который более 8 лет производит котлы и газовое оборудование, в числе победителей.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-4

Конкурс «Брэнд года» в 17 раз отмечает лучшие компании и предприятия. Основная суть в том, чтобы выбрать брэнд по оценке самих покупателей и маркетинговых исследований. Завод отопительного оборудования Victory клиенты и международное жюри оценили высоко.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-7

Владимир Сысун, директор ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Начинали мы с производственных газовых отопительных котлов, сегодня выросли до довольно серьезной инженерной компании. Развили новые направления – это производство и модернизация котельных мощностью до 2 МВт, более высокий уровень, чем просто бытовые котлы. Это за счет наших специалистов, аттестованных, лицнзированных

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-10

Завод отопительного оборудования «Виктори» 8 лет конкурирует с ведущими производителями бытовых котлов. Европейское качество по белорусским ценам – не просто слоган завода. Здесь наладили производство всей линейки газового отопительного оборудования, от небольших для дачных домиков до котлов для производственных помещений.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-13

Евгений Купцова, начальник отдела маркетинга и розничных продаж ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Мы работаем напрямую с европейскими поставщиками. С учетом этого мы можем предложить конкурентную цену. Комплектующие у нас из Италии, Германии.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-16

Перед продажей оборудование проходит полный испытательный цикл, а покупатель получает пять лет честной гарантии. За качество ручаются – котел не подведет даже в самые лютые морозы.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-19

Юлия Батранец, специалист отдела продаж ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Мы предлагаем круглосуточное сервисное обслуживание. Наши клиенты находятся под надежной защитой наших сервисантов, которые находятся по всей Республике Беларусь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-22

Еще одно преимущество – котел под брэндом «Виктори» можно приобрести в рассрочку до шести месяцев, либо по льготному кредиту под 3 % на два года.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-25

Виталий Черный, главный инженер проектов ООО «Завод отопительного оборудования «Victory»:
Всем нашим клиентам, юридическим и физическим лицам, мы предлагаем комплекс работ под ключ. Выполнение строительно-монтажных работ. И как завершающий этап – пуско-наладочные работы по объекту.

«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»-28

Ведущий производитель отопительного оборудования в Беларуси свой статус подтверждает многочисленными наградами. Среди них не только «Брэнд года» но и «Лучший строительный продукт» и «Народная марка».

# общество # Реклама # Фотофакт # Владимир Сысун # Евгений Купцова # Юлия Батранец # Виталий Черный

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