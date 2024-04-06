Высадка космонавтов – первые эмоции Марины Василевской и процесс эвакуации. Как это было?
Появление в небе над Казахстаном капсулы с космонавтами с самого утра ожидали не только специальные службы, спасатели и медики. На месте предполагаемого приземления в погоне за эксклюзивными кадрами находились десятки журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев передает с места событий.
Состояние экипажа хорошее, ожидаем ввода парашюта.
Это первый радиосигнал после выхода спускаемого аппарата из плазмы, командир докладывает о состоянии экипажа. Для всей эвакуационной миссии слова Олега Новицкого – индикатор штатности посадки. Через считаные минуты на высоте 10 километров раскроется сначала вытяжной, затем тормозной, а после уже и основной парашют площадью в тысячу квадратных метров. Хлопок иногда можно услышать даже из Жезказгана, а это более 150 километров.
Константин Герцев, корреспондент:
Порядка 15 минут полета – и капсула с космонавтами уже на земле. В точку выдвигаются поисково-эвакуационные машины, а значит миссия практически завершена.
В спасательной операции задействованы самолеты, вертолеты, вездеходы, а на них порядка 300 специалистов. Задача – в кратчайшие сроки обнаружить спускаемый аппарат и извлечь из него космонавтов. Позади у них не просто старт ракетоносителя и 12 суток на МКС. Посадка – самый динамический этап полета. Отстыковка от станции, два витка вокруг Земли, сход на орбиту, затем и в атмосферу – сплошь взрывы, жар и перегрузки. Но даже несмотря на это в момент раскрытия парашютов в радиоэфире смех нашей Марины Василевской.
Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:
Невероятно. Ввод парашюта – это просто что-то с чем-то было. Это незабываемое ощущение. И выведение на ракете, оно по-своему невероятное. И посадка – даже нет слов, чтобы описать эти ощущения. Очень круто, очень.
Спускаемый аппарат приземлился набок, но это не внештатная ситуация. В таком положении заканчиваются 80 % посадок. Техники признаются: так извлекать даже легче. После выстрела защитного экрана днища приступают к вскрытию капсулы, через маленький люк уже можно увидеть наших героев. Техники расспрашивают о состоянии корабля, медики – здоровья. И определяют очередность. Первый – командир.
Для Олега Новицкого это уже четвертый полет на МКС. Может, поэтому он так непоколебимо занимает свое место. После невесомости некоторым космонавтам даже шариковую ручку трудно взять. И это неудивительно, но наш земляк по традиции поднимет тетрапак и сделает глоток белорусского березового сока.
Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»:
Все очень штатно, прекрасно, мягкая посадка. Лучшего и ожидать не стоило.
– Можете что-то рассказать обывателям, что будет дальше у космонавтов?
– Будут проходить реабилитацию и отчитываться о проведенных экспериментах. Я думаю, что 12 апреля их ждет сюрприз.
Следом за Новицким – американка Лорел О’Хара, она пробыла на МКС полгода, и ее сменила на посту Трейси Дайсон. Завершает эвакуацию первый белорусский космонавт Марина Василевская.
Ее, как и положено героине, сразу одарили цветами, но, пожалуй, самый ценный и символичный презент преподнес глава «Роскосмоса» – матрешку с изображением Марины Василевской. Такие есть только у космонавтов, а это значит, и белоруска в их числе.
Марина Василевская:
Самое сложное – привыкнуть к невесомости, наверное, было. Но я адаптировалась. Когда наладили и быт, и работу, уже думали: можно и еще полетать пару неделек. Но дом ждет, земля ждет. Очень хорошо и приятно чувствовать ее тактильно. И первое, что я взяла в руки, – планшет. И он оказался таким тяжелым, потому что в невесомости все легкое. Можно ничего не держать – оно держит само себя.
Журналисты в свою очередь одарили Василевскую десятками вопросов: об ощущении невесомости, эффектом появлении на МКС, научных исследованиях, крайнем завтраке на орбите и, конечно, земных красотах.
Успешная посадка – Марина Василевская поделилась первыми впечатлениями от полета.
Звезды оказались так близко, а путь к ним таким тернистым. Жесткий отбор среди тысячи кандидаток, семь месяцев изнурительных тренировок в центре подготовки космонавтов. Отмена запуска в основной день и два дня в ожидании старта в резервный. Двое суток дороги на орбите и 12 – работы на МКС. Но оно явно того стоило. Увидеть нашу планету с орбиты мечтают миллионы, однако космос открывается только для избранных.