Белорусы жалуются на новогодние подарки от работы. Вот что ответили профсоюзы

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Вы уже открывали новогодние подарки? Наверняка же близкие, коллеги уже дарили, присылали их вам. Или вы из тех, кто растягивает удовольствие? Судя по социальным сетям, терпеливых у нас не очень много в стране. Ленты, усыпаны роликами распаковок, все смотрят, обсуждают. В этом году много обзоров корпоративных презентов. Тенденция интересная.
С одной стороны, предприятия поощряют, радуют своих сотрудников в меру возможностей. С другой, сотрудники эти жесты выставляют на всеобщее обозрение. Часто с позиции: мол, ну посмотрите, чего нас удостоили. Жалобы на какие-то не такие подарки меня, откровенно говоря, возмущают. Ставят в тупик.
Да, понятно, для кого-то бриллианты мелкие, для кого-то щи жидкие. Все же это еще и вопрос воспитания. К тому же становится любопытно, к каким другим роскошным подаркам авторы подобных роликов привыкли, что своим близким дарят? И вообще, осознают ли, что ни одна организация не обязана одаривать сотрудников?
Кроме того, есть ощущение, что все это просто ради хайпа в соцсетях. Будь иначе, в Федерации профсоюзов бы заметили.
Наталья Федорук, начальник управления социально-культурной работы главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси:
В этом году на сегодняшний день в Федерацию профсоюзов Беларуси жалоб не поступало. Приобретение подарков – это норма, заложенная как в коллективных договорах организации, так, естественно, все профсоюзные организации в рамках акции «Профсоюзы детям» настроены, чтобы приобрести подарок и порадовать детей работников своих предприятий.
Все-таки финансовые возможности у всех организаций разные, поэтому подарки, конечно, отличаются друг от друга. Какие-то организации могут позволить себе подарки больших размеров, кто-то меньше. Но, я думаю, все предприятия, все организации и все профсоюзные организации стараются в меру своих возможностей порадовать детей. Каждая организация устанавливает свой подход. Где-то до 14 лет, где-то до 16, где-то до 18. Это зависит от материальных средств.
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