Белорусы жалуются на новогодние подарки от работы. Вот что ответили профсоюзы

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вы уже открывали новогодние подарки? Наверняка же близкие, коллеги уже дарили, присылали их вам. Или вы из тех, кто растягивает удовольствие? Судя по социальным сетям, терпеливых у нас не очень много в стране. Ленты, усыпаны роликами распаковок, все смотрят, обсуждают. В этом году много обзоров корпоративных презентов. Тенденция интересная.

С одной стороны, предприятия поощряют, радуют своих сотрудников в меру возможностей. С другой, сотрудники эти жесты выставляют на всеобщее обозрение. Часто с позиции: мол, ну посмотрите, чего нас удостоили. Жалобы на какие-то не такие подарки меня, откровенно говоря, возмущают. Ставят в тупик.

Да, понятно, для кого-то бриллианты мелкие, для кого-то щи жидкие. Все же это еще и вопрос воспитания. К тому же становится любопытно, к каким другим роскошным подаркам авторы подобных роликов привыкли, что своим близким дарят? И вообще, осознают ли, что ни одна организация не обязана одаривать сотрудников?

Кроме того, есть ощущение, что все это просто ради хайпа в соцсетях. Будь иначе, в Федерации профсоюзов бы заметили.