Как украсить дом и где купить самую лучшую ёлку? Праздничные лайфхаки для подготовки к Новому году

До Нового года остаются буквально считаные дни. А это значит, самое время выбрать зеленую красавицу. Кстати, в интернете есть даже интерактивная карта елочных базаров, которая ускорит зимний шопинг. А после этого – за продуктами. Какое же 31 декабря без праздничного застолья?! 2026 – год Огненной Лошади. Это время смелых решений, энергии и ярких достижений. Эксперты отмечают, чтобы гармонично вписаться в этот поток, важно правильно подготовиться к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как украсить дом, где купить самую лучшую елку и что подавать на новогодний стол, праздничные лайфхаки собрала наша Алеся Иванова.

Догадывались ли герои культового советского фильма, наряжая елку, что спустя полвека за такой «макушечкой» развернется настоящая охота. В эпоху зумеров, гаджетов и VR-технологий – мода на ностальгию. Вот уж действительно – ирония судьбы. В канун праздников пользователи соцсетей даже устроили «елочный батл» – клееные фигурки из ваты, плоские картонажи, игрушки из папье-маше – в тренде те, кто сохранил семейную реликвию. В интернете ретро-символы Нового года продают чуть ли не за 200 рублей. Но вот истинные ценители винтажа знают, где искать настоящее сокровище.

Фигурки из сказок, дирижабли, спутники и космонавты, расписные шары, стеклянные бусы и гирлянды. Все это любители антиквариата ищут на барахолках. Здесь каждая елочная игрушка отражает ту или иную эпоху советского периода. И словно машина времени возвращает в беззаботное детство.

Анна Сушко, дизайнер-декоратор:

Когда мы украшаем елку игрушками, которые были в нашем детстве, мы испытываем огромное удовольствие, и оно абсолютно особенное. Это чувство переносит нас в то состояние беззаботной маминой любви, папиной заботы, ласки и тепла, когда ты чувствовал себя защищенным ребенком. Поэтому мне кажется, сейчас этого особенно не хватает. Потому что наша суета в нас стирает вот эти какие-то душевные нотки, а нам хочется в них вернуться. И поэтому благодаря этим игрушкам в том числе, это у людей получается.

В этом году моду на винтаж активно подхватили и фабрики по производству елочных украшений. Абсолютным хитом сезона стала коллаборация с «Союзмультфильмом» – игрушка-телевизор с зайцем из «Ну, погоди!». В день на предприятии создают порядка 100 таких экземпляров, но даже этого оказалось недостаточно. Игрушки с ноткой ностальгии сметают с полок сразу, как только они оказываются на прилавках магазинов. Не смущает покупателей и высокая цена – на известном маркетплейсе за поющего зайца в телевизоре просят 90 рублей.

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:

Несколько тысяч штук реализовали. А если бы подготовили заранее и знали, что будет такой ажиотаж, я думаю, десятки тысяч этих телевизоров уехали не только в Беларусь, но и в Российскую Федерацию. Где-то мультик еще помнят и ценят.

И если мода на декор с годами может меняться, то тренд на живую елку не проходит никогда. Да и деревьев, в отличие от игрушек, уж точно хватит всем. В этом году по стране развернулось больше тысячи елочных базаров. Ассортимент традиционно широкий – это ели, сосны, деревья в кадках и еловые букеты. Самая дешевая лесная красавица обойдется в 20 рублей. К слову, в этом сезоне в топе у покупателей – ель до двух метров.

Сергей Кожедуб, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского лесхоза:

Как говорится, елочка велика – достает до потолка. Практически вмещается в любую квартиру и соответственно создает новогоднее настроение. Своеобразный аромат предвещает наступление Нового года. Чтобы удовлетворить спрос покупателей, лесоводы Минского лесхоза в этом сезоне планируют заготовить не менее 7 тысяч новогодних деревьев, создав также дополнительный резерв. Ведь желающих успеть в последний вагон уходящего года и создать себе праздничное настроение с каждым днем все больше. Для многих ставить живую ель дома – настоящая традиция, которая уходит своими корнями в далекое детство.

И пока новогодняя красавица создает настроение одним своим присутствием, пришло время позаботиться о праздничном столе. Ежегодно в декабре рестораны и кафе разрабатывают особое меню, предлагая своим гостям как классические варианты, так и необычные сочетания уже полюбившихся «новогодних» блюд