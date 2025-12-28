Манеры и этикет! Дмитрий Кучук рассказал, чему учат суворовцев

Во Дворце Независимости прошел традиционный новогодний бал. Это уже был восьмой в суверенной истории. Говорят, больше двух месяцев по несколько часов в день репетировали участники. Получилось очень красиво. Хотя программа в этом году была не простая, а танцы – активными, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ: Я по своей «пуловской» работе на этих баллах все 8 лет общаюсь с участниками мероприятия. И заметила, легче всего изучение этих па даются молодым людям в погонах. В частности, суворовцам. Их что, там этому учат?

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища:

В программу обучения суворовцев действительно входит такой предмет, как этикет. Но мы не зацикливаемся только на данном предмете. Чтобы обучить будущих защитников родины правилам поведения в обществе, ежедневно преподаватели с ними проводят беседы, различные инструктажи. Просто по-человечески, как отец сыну, рассказывает, как поступить в этой ситуации правильно.

И в связи с этим буквально через полгода-год наши первокурсники становятся на голову выше своих сверстников именно в правилах поведения, в правилах этикета, общения с людьми, с женщинами. Поэтому нельзя сказать, что мы ставим только в рамки общеобразовательной программы. Это повседневная жизнь наших суворовцев.

Что касается качеств, я считаю, что офицер должен быть разносторонним. Он должен уметь и почитать стихи, общаться с девушками. Должен уметь общаться со своим подчиненными. Это, наверное, основополагающее качество командира, начальника. Должен быть сам примером для них и в физической, и в строевой, и в огневой, и в остальных военных дисциплинах. Поэтому сказать, что какое-то основополагающее – нет. Это большая разносторонняя личность.