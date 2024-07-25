Белорусские аграрии с учётом рапса собрали более 4 млн тонн зерна

Итак, лидер жатвы – Брестская область. Регион первым в стране перешагнул важный рубеж: в закромах уже более миллиона тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следом идут аграрии Минщины и Гродненщины. Гомельская область в общую копилку зерна с учетом рапса на данный момент внесла без малого 450 тысяч тонн. На счету Могилевской области почти 390 тысяч тонн. В закромах Витебщины чуть более 235.