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Белорусские аграрии с учётом рапса собрали более 4 млн тонн зерна

25 июля 2024 10:49
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Итак, лидер жатвы – Брестская область. Регион первым в стране перешагнул важный рубеж: в закромах уже более миллиона тонн, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии с учётом рапса собрали более 4 млн тонн зерна -1

Следом идут аграрии Минщины и Гродненщины. Гомельская область в общую копилку зерна с учетом рапса на данный момент внесла без малого 450 тысяч тонн. На счету Могилевской области почти 390 тысяч тонн. В закромах Витебщины чуть более 235.

# Уборочная кампания # общество

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