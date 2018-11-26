Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России

Новости Беларуси. Неограниченные возможности в музыке. Первый международный инклюзивный фестиваль-форум «СоТворение» собрал в столице 60 детей из Беларуси и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники мероприятия – юные дарования с ограниченными возможностями и большим талантом. На протяжении двух фестивальных дней они проявят свои способности в игре на музыкальных инструментах и исполнении песен.

Кроме того, организаторы приготовили для детей образовательные мастер-классы от известных творческих людей.



Анастасия Лебедева, заместитель председателя правления благотворительного фонда:

СоТворение – это для нас такой очень яркий символ. Объединение творческих людей в стремлении создать что-то вместе. Этот фест не содержит конкурсной основы. Мы просто приглашаем ярких, талантливых участников выступить, пообщаться, показать свое мастерство на площадках фестиваля, обменяться опытом и просто насладиться этим праздником.





Анастасия Гуренкова, ученица Гродненской школы-интерната для детей с нарушениями зрения:

Я не волнуюсь, если волноваться, то ничего не получится.