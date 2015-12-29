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Женская сборная Беларуси по керлингу в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения»

29 декабря 2015 07:56
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В Беларуси керлинг появился относительно недавно. Но уже дает повод гордиться нашими спортсменами на международной арене. В середине декабря женская команда по керлингу одержала решительную победу в международном турнире Ventspils Christmas Cup 2015, проходившем в латвийском городе Вентспилс. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – женская сборная Беларуси по керлингу в составе Алины Павлючик (капитан женской сборной по керлингу), Дарьи Богатовой, Маргариты Дешук и Арины Свержинской.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Алины Павлючик # Дарья Богатова # Маргарита Дешук # Арина Свержинская

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