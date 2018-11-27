Выездные приёмы граждан пройдут в Витебской, Гомельской и Минской областях

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приёмы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни встречи организуют в Витебской, Гомельской и Минской областях.
Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приёмы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни встречи организуют в Витебской, Гомельской и Минской областях.
Так, сегодня помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко проведёт приём в Речицком райисполкоме. Свои насущные вопросы местные жители могут задать и по телефону.
Как показывает практика, такой диалог с властью востребован среди населения. Для белорусов – это возможность быстро решить свои проблемы, а для чиновников – способ узнать, что больше всего волнует общество.