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Выездные приёмы граждан пройдут в Витебской, Гомельской и Минской областях

27 ноября 2018 07:00
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Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приёмы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни встречи организуют в Витебской, Гомельской и Минской областях.

Выездные приёмы граждан пройдут в Витебской, Гомельской и Минской областях-1

Так, сегодня помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко проведёт приём в Речицком райисполкоме. Свои насущные вопросы местные жители могут задать и по телефону.

Выездные приёмы граждан пройдут в Витебской, Гомельской и Минской областях-4

Как показывает практика, такой диалог с властью востребован среди населения. Для белорусов – это возможность быстро решить свои проблемы, а для чиновников – способ узнать, что больше всего волнует общество.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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