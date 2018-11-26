Как уберечь своё имущество? В Минской области всплеск дачных краж

Новости Беларуси. Всплеск дачных краж наблюдается в Минской области с окончанием дачного сезона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В основном они происходят по вине самих же хозяев, которые забывают про безопасность и оставляют ценные вещи «зимовать» в пустом доме.

Всего же с начала года зарегистрировано 500 краж в регионе. Половина из них так и остается нераскрытыми.

Как не стать жертвой преступления и по весне найти свои вещи в целости и сохранности – узнаете в видеоматериале.