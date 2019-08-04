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Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

04 августа 2019 12:37
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Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32 конкурсов армейских международных игр.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019-1

Открытие АрМИ-2019 состоялось накануне. Соревнования танкистов – одни из самых зрелищных. Понаблюдать за экипажами приезжает немало зрителей.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019-4

4 августа – второй конкурсный день. В субботних заездах индивидуальной гонки белорусы показали второй результат.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019-7

Сергей Михно, капитан сборной Беларуси:
Первый заезд – он самый тяжелый, потому что он и психологически тяжелый для самого экипажа. Потому что первому экипажу необходимо задать темп всей команде и нашим соперникам. Экипаж хорошо выступил. Следующий заезд у нас 5-го числа, экипаж старшего лейтенанта Максима Лузана.

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019-10

Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019-12

Всего же участие в конкурсе принимают команды из 25 стран – России, Азербайджана, Китая, Лаоса, Сирии и других. Завершится танковый биатлон 17 августа.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Михно # Сергей Шойгу # Фотофакт

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