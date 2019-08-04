Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32 конкурсов армейских международных игр.

Открытие АрМИ-2019 состоялось накануне. Соревнования танкистов – одни из самых зрелищных. Понаблюдать за экипажами приезжает немало зрителей.

4 августа – второй конкурсный день. В субботних заездах индивидуальной гонки белорусы показали второй результат.

Сергей Михно, капитан сборной Беларуси:

Первый заезд – он самый тяжелый, потому что он и психологически тяжелый для самого экипажа. Потому что первому экипажу необходимо задать темп всей команде и нашим соперникам. Экипаж хорошо выступил. Следующий заезд у нас 5-го числа, экипаж старшего лейтенанта Максима Лузана.