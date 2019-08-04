Белорусы стали вторыми в танковом биатлоне на АрМИ–2019

Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32 конкурсов армейских международных игр.
Новости Беларуси. На подмосковном полигоне «Алабино» продолжаются соревнования по танковому биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из 32 конкурсов армейских международных игр.
Открытие АрМИ-2019 состоялось накануне. Соревнования танкистов – одни из самых зрелищных. Понаблюдать за экипажами приезжает немало зрителей.
4 августа – второй конкурсный день. В субботних заездах индивидуальной гонки белорусы показали второй результат.
Сергей Михно, капитан сборной Беларуси:
Первый заезд – он самый тяжелый, потому что он и психологически тяжелый для самого экипажа. Потому что первому экипажу необходимо задать темп всей команде и нашим соперникам. Экипаж хорошо выступил. Следующий заезд у нас 5-го числа, экипаж старшего лейтенанта Максима Лузана.
Всего же участие в конкурсе принимают команды из 25 стран – России, Азербайджана, Китая, Лаоса, Сирии и других. Завершится танковый биатлон 17 августа.