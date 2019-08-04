Погода на 5 августа: тепло и без дождей

Новости Беларуси. Август хоть и повернул уже на осень, однако еще погреет белорусов. До + 24 прогнозируют синоптики на 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Август хоть и повернул уже на осень, однако еще погреет белорусов. До + 24 прогнозируют синоптики на 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшие сутки будет без осадков, дожди ожидаются только в отдельных районах по востоку страны.
То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю