Строительство жилья для минчан в городах-спутниках намерены увеличить

Новости Беларуси. Новые меры по строительству жилья в городах-спутниках прорабатываются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, может быть расширен эксперимент с возведением дома для минских очередников в Смолевичах. Он оказался успешным.

Известно, что на 192 квартиры заявление написали полторы тысячи желающих. Сегодня решается вопрос, на какие конкретно города-спутники будут распространяться новые правила.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

В первую очередь у нас рассматривается вопрос застройки в городе Смолевичи. Вы знаете, для реализации этого проекта был подписан главой государства 103-й указ про экспериментальный дом. В настоящее время в правительстве рассматривается проект по подготовке указа, который будет распространяться уже по результатам этого указа на более широкую часть.