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О правилах для электросамокатов и об истоках фейк-ньюс: анонс программы «Неделя»

04 августа 2019 11:23
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19.30.

Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе

О правилах для электросамокатов и об истоках фейк-ньюс: анонс программы «Неделя»-1

Подробнее о темах выпуска – в видеоматериале

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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