О правилах для электросамокатов и об истоках фейк-ньюс: анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19.30.
Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней расскажут в 19.30.
Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе
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