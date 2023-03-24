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Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте

24 марта 2023 08:06
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Новости Беларуси. «Живая память благодарных поколений». Гомельчане присоединились к акции по сбору монет для знака, который установят в Бресте ко дню освобождения города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте-1

Специальную колбу установили в областном Музее военной славы. До середины июля все желающие смогут опустить в нее советские монеты, которые затем переплавят для создания мемориальной композиции. Свою лепту в общее дело внесли депутаты, представители Россотрудничества, молодежь Гомеля.  

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте-4

Артем Гаголкин, ученик средней школы № 21 Гомеля:  
Я патриот сам, я люблю свою Беларусь. Я хочу внести свой вклад в мироздание. Вот эти монеты хочу внести сегодня, три. Небольшой вклад, но очень ценный.  

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте-7

Подобные места сбора монет уже организованы в Минске, Гродно и Бресте. Напомним, акция проходит в продолжение инициативы благотворительного фонда имени Алексея Талая.  

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте-10

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда имени Алексея Талая по Гомельской области:  
В прошлом году мы также осуществляли сбор советских монет. В сборе принял участие глава республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и его семья, так что его монетки тоже есть как лепта в сплаве. По нашим подсчетам, около 500 организаций поддержало наш проект. Более 100 тысяч семей. И где-то 130 тысяч монет мы переплавили.  

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте-13

В 2022 году мемориальный знак был открыт в Минске, а в 2025-м такой же планируют установить в Москве.  

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте-16

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# Памятники # общество # Алексей Талай # Юлия Малова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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