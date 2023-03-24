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В Минске прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей?»

24 марта 2023 06:53
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Новости Беларуси. Издания из 20 стран, встречи и дискуссии с известными литераторами, публицистами и журналистами. В выставочном центре «БелЭкспо» продолжает работу 30-я Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца этой недели ежедневно интервью и презентации, объединяющие авторов и их читателей.  

В Минске прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей?»-1

Свою новую книгу представил и политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Издание отвечает на один из главных вопросов современности: чему учить детей и почему так важно воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма? Книга адресована учителям, но прочитать ее будет полезно всем родителям.  

В Минске прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей?»-4

Андрей Муковозчик, автор книги «Чему учить детей?»:  
Я почувствовал необходимость, что кроме минуса должен быть плюс, кроме «против» нужно еще и «за». То есть кроме того, что мы говорим вот «ты ренегат, ты змагар, ты поражен бчбесием, а ты подрываешь основы нашей государственности» – кроме этого надо еще показать, за что мы. К чему мы стремимся, что у нас есть хорошего, какие мы, чем хорошим мы отличаемся от всех остальных. Вот отсюда и родилась идея. А это и есть учить детей.  

В Минске прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей?»-7

Посетить книжную ярмарку бесплатно может любой желающий. Она продлится в Минске до 26 марта. За годы проведения гостями выставки стали сотни тысяч любителей книги. Она традиционно собирает писателей, издателей и представителей книготорговли из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

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# Книги # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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