В Минске прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей?»
Новости Беларуси. Издания из 20 стран, встречи и дискуссии с известными литераторами, публицистами и журналистами. В выставочном центре «БелЭкспо» продолжает работу 30-я Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца этой недели ежедневно интервью и презентации, объединяющие авторов и их читателей.
Свою новую книгу представил и политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Издание отвечает на один из главных вопросов современности: чему учить детей и почему так важно воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма? Книга адресована учителям, но прочитать ее будет полезно всем родителям.
Андрей Муковозчик, автор книги «Чему учить детей?»:
Я почувствовал необходимость, что кроме минуса должен быть плюс, кроме «против» нужно еще и «за». То есть кроме того, что мы говорим вот «ты ренегат, ты змагар, ты поражен бчбесием, а ты подрываешь основы нашей государственности» – кроме этого надо еще показать, за что мы. К чему мы стремимся, что у нас есть хорошего, какие мы, чем хорошим мы отличаемся от всех остальных. Вот отсюда и родилась идея. А это и есть учить детей.
Посетить книжную ярмарку бесплатно может любой желающий. Она продлится в Минске до 26 марта. За годы проведения гостями выставки стали сотни тысяч любителей книги. Она традиционно собирает писателей, издателей и представителей книготорговли из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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