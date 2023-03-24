В Минске прошла презентация книги Андрея Муковозчика «Чему учить детей?»

Свою новую книгу представил и политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Издание отвечает на один из главных вопросов современности: чему учить детей и почему так важно воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма? Книга адресована учителям, но прочитать ее будет полезно всем родителям.

Андрей Муковозчик, автор книги «Чему учить детей?»:

Я почувствовал необходимость, что кроме минуса должен быть плюс, кроме «против» нужно еще и «за». То есть кроме того, что мы говорим вот «ты ренегат, ты змагар, ты поражен бчбесием, а ты подрываешь основы нашей государственности» – кроме этого надо еще показать, за что мы. К чему мы стремимся, что у нас есть хорошего, какие мы, чем хорошим мы отличаемся от всех остальных. Вот отсюда и родилась идея. А это и есть учить детей.