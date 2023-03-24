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Регионы Беларуси включаются в посевную кампанию: как проходит подготовка?

24 марта 2023 08:02
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Новости Беларуси. Выйти на новый уровень развития – поручение Президента агропромышленному комплексу на недавнем заседании Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резервы есть, главное – производственная дисциплина. В минимальные сроки нужно заложить основу не только нынешнего, но и следующего урожая.  

Регионы Беларуси включаются в посевную кампанию: как проходит подготовка?-1

Вслед за Брестской, Гомельской и Гродненской областями в посевную включился Могилевский регион, 90 % сельхозтехники Витебщины готовы к полевым работам (на севере страны к ним планируют массово приступить в начале апреля). Под ранние яровые по стране в 2023 году отведены 650 тысяч гектаров.  

Регионы Беларуси включаются в посевную кампанию: как проходит подготовка?-4

Все специалисты нацелены на то, чтобы слаженно и дружно провести кампанию, самое важное сейчас – поймать влагу в почве. Механизаторы, агрономы и руководители хозяйств – каждый на своем месте – готов сделать все, чтобы урожай был больше, ведь от этого Беларусь станет только богаче.  

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# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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