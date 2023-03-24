Регионы Беларуси включаются в посевную кампанию: как проходит подготовка?

Новости Беларуси. Выйти на новый уровень развития – поручение Президента агропромышленному комплексу на недавнем заседании Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резервы есть, главное – производственная дисциплина. В минимальные сроки нужно заложить основу не только нынешнего, но и следующего урожая.

Вслед за Брестской, Гомельской и Гродненской областями в посевную включился Могилевский регион, 90 % сельхозтехники Витебщины готовы к полевым работам (на севере страны к ним планируют массово приступить в начале апреля). Под ранние яровые по стране в 2023 году отведены 650 тысяч гектаров.