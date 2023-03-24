Финал «Мисс Минск – 2023» уже сегодня! Чего ждать от шоу?

Новости Беларуси. Масштабное шоу, яркие дефиле и эффектные номера. Уже сегодня, 24 марта, разрешится главная интрига этой весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером станет известно имя победительницы конкурса «Мисс Минск».

22 финалистки, ни дня без репетиций. Столичные красавицы на протяжении месяца оттачивали движения дефиле. У девушек будет пять образов – это народные костюмы, спортивная и военная форма, купальники и вечерние платья. Площадка грандиозного финала – Большой зал Дворца Республики.

Миора Гвоздева, главный режиссер шоу «Мисс Минск – 2023»:

Финал будет грандиозным. И очень хочется поскорее увидеть этот окончательный результат работы девочек, но при этом очень грустно. Потому что с девочками мы на протяжении практически месяца очень плодотворно работали, каждый день виделись. И будет грустно с ними расставаться, учитывая, что мы с ними прошли путь от «Здравствуйте, вы на кастинг?» до того, когда одна из них станет уже победительницей конкурса «Мисс Минск».

Павел Стрельченко, хореограф-постановщик шоу «Мисс Минск-2023»:

Остались считаные часы до нашего начала, до большого шоу, до самого красивого шоу этой весны – «Мисс Минск – 2023». На самом деле, удивлять будем многими, каждое наше дефиле – это новый взгляд на моду, красоту, вообще на постановочный процесс мероприятий, проектов красоты в целом.

СТВ отвечает за техническую составляющую. Телеверсию грандиозного шоу зрители смогут увидеть сегодня на телеканале «Россия-Беларусь» в 21:30.