В Чижовке временно изменились некоторые маршруты автобусов. Как теперь будет ездить транспорт?

Новости Беларуси. Некоторые маршруты общественного транспорта временно изменились в Чижовке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с работой дорожников и полным закрытием движения в районе проезда Голодеда.

Так, движение автобуса № 102 со стороны вокзала будет организовано по улицам Уборевича, Ташкентской, Голодеда с выполнением всех остановок на изменяемом участке. А вот в обратном направлении транспорт проследует без изменений. Движение автобусов маршрутов № 3С, 5Э, 48 со стороны улицы Чижевских организовали по улице Уборевича, но с исключением остановок на Голодеда и Ташкентской. В обратном направлении транспорт будет двигаться без изменений.