«Есть возможность включить и раньше». Что изменилось в правилах отключения горячей воды в 2021 году?

Новости Беларуси. Коммунальщики столицы начали готовиться к новому сезону. В Минске приступили к отключению отопления в жилом фонде и к плановым работам на теплосетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В соответствии с новыми правилами, максимальные сроки отключения горячей воды в 2021 году – 13 дней. Ранее она могла отсутствовать до двух недель. Предусмотрен ремонт на 96 участках тепломагистралей, заменят почти 60 километров теплосетей.

Андрей Сухов, начальник диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

На данный момент у нас отключается 12 участков, мы собираем схему на теплоисточниках для расхолаживания сетей. При успешном проведении гидравлических испытаний, если не выявлено никаких серьезных повреждений на участках тепловых сетей, которые проходили испытания и все сети в удовлетворительном состоянии, значит, есть возможность включить и раньше.