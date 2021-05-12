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«Есть возможность включить и раньше». Что изменилось в правилах отключения горячей воды в 2021 году?

12 мая 2021 15:04
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Новости Беларуси. Коммунальщики столицы начали готовиться к новому сезону. В Минске приступили к отключению отопления в жилом фонде и к плановым работам на теплосетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Есть возможность включить и раньше». Что изменилось в правилах отключения горячей воды в 2021 году?-1

В соответствии с новыми правилами, максимальные сроки отключения горячей воды в 2021 году – 13 дней. Ранее она могла отсутствовать до двух недель. Предусмотрен ремонт на 96 участках тепломагистралей, заменят почти 60 километров теплосетей.

«Есть возможность включить и раньше». Что изменилось в правилах отключения горячей воды в 2021 году?-4

Андрей Сухов, начальник диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
На данный момент у нас отключается 12 участков, мы собираем схему на теплоисточниках для расхолаживания сетей. При успешном проведении гидравлических испытаний, если не выявлено никаких серьезных повреждений на участках тепловых сетей, которые проходили испытания и все сети в удовлетворительном состоянии, значит, есть возможность включить и раньше.

«Есть возможность включить и раньше». Что изменилось в правилах отключения горячей воды в 2021 году?-7

На предприятии отметили, что во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи или выхода пара из земли, колодцев, провалов грунта просят срочно сообщить в диспетчерскую предприятия «Минсккоммунтеплосеть».

# Отключение горячей воды # общество # Андрей Сухов # Фотофакт

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