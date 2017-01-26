Восстановить паспорт за 7 дней можно будет начиная с 26 апреля 2017

Новости Беларуси. Главный документ за семь дней: теперь получить паспорт можно будет по ускоренной процедуре всего лишь за неделю. Такой срок был установлен в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале указе Президента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он вступит в силу через три месяца.
В настоящий момент срок изготовления нового паспорта «по-срочному» составляет 15 дней.
Доплата за срочность услуги составит 46 рублей.
Александр Дериколенко, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции по месту жительства либо в организацию, в ведении которой находится жилое помещение, подать необходимые документы (установленные перечнем административной процедуры), сделать необходимые оплаты и фотографии. И в установленный срок паспорт будет установлен.
Также по желанию граждан можно будет получить паспорт и за 15 дней, в таком случае доплата составит всего 11,5 рублей.