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Восстановить паспорт за 7 дней можно будет начиная с 26 апреля 2017

26 января 2017 18:13
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Новости Беларуси. Главный документ за семь дней: теперь получить паспорт можно будет по ускоренной процедуре всего лишь за неделю. Такой срок был установлен в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале указе Президента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он вступит в силу через три месяца.

В настоящий момент срок изготовления нового паспорта «по-срочному» составляет 15 дней.

Доплата за срочность услуги составит 46 рублей.

Восстановить паспорт за 7 дней можно будет начиная с 26 апреля 2017-1

Александр Дериколенко, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции по месту жительства либо в организацию, в ведении которой находится жилое помещение, подать необходимые документы (установленные перечнем административной процедуры), сделать необходимые оплаты и фотографии. И в установленный срок паспорт будет установлен.

Также по желанию граждан можно будет получить паспорт и за 15 дней, в таком случае доплата составит всего 11,5 рублей.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Александр Дериколенко

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