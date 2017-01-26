Восстановить паспорт за 7 дней можно будет начиная с 26 апреля 2017

Новости Беларуси. Главный документ за семь дней: теперь получить паспорт можно будет по ускоренной процедуре всего лишь за неделю. Такой срок был установлен в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале указе Президента, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он вступит в силу через три месяца.

В настоящий момент срок изготовления нового паспорта «по-срочному» составляет 15 дней.