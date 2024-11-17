Прямой эфир

Ликвидация, раздел и союзная Украина – политолог назвал сценарии для Киева после завершения СВО

17 ноября 2024 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Ликвидация, раздел и союзная Украина – политолог назвал сценарии для Киева после завершения СВО-2

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ:
Есть несколько сценариев по развитию Украины. Есть сценарий негативный. Я считаю, что даже ликвидация украинского государства – это негативный сценарий, в каком бы варианте она ни была. Это первый момент. 

Второй момент. Раздел Украины. Запад никогда на это не пойдет. Он на Западной Украине сделает марионеточный какой-то режим, который будет плацдармом террористической деятельности. А для Беларуси половина нашей южной границы будет границей с псевдо-НАТО. 

Нам надо уже сегодня думать о создании, формировании на общественных началах проекта союзной России и Беларуси, евразийской Украины на этой территории. Нам нужна другая союзная Украина. И нам надо этому зомбированному населению предлагать этот проект. 

Как раз ГДР является примером, когда бывшие нацисты, фашисты через процесс денацификации, глубинной, социальной и психологической личностной трансформации, интегрировались в новое социалистическое общество. Поэтому, я думаю, что здесь вопрос, что за 10 лет тут выросло какое-то поколение, его зомбировали и с ними ничего не возможно сделать. Все возможно. Для этого имеется уже опыт.

# Международная политика # Петр Петровский # Надежда Сасс

Другие новости рубрики

Все новости
«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай
17 ноября 2024 19:13

«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай

Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов
17 ноября 2024 19:09

Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов

Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн
17 ноября 2024 17:57

Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн