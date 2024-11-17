Ликвидация, раздел и союзная Украина – политолог назвал сценарии для Киева после завершения СВО

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ:

Есть несколько сценариев по развитию Украины. Есть сценарий негативный. Я считаю, что даже ликвидация украинского государства – это негативный сценарий, в каком бы варианте она ни была. Это первый момент.

Второй момент. Раздел Украины. Запад никогда на это не пойдет. Он на Западной Украине сделает марионеточный какой-то режим, который будет плацдармом террористической деятельности. А для Беларуси половина нашей южной границы будет границей с псевдо-НАТО.

Нам надо уже сегодня думать о создании, формировании на общественных началах проекта союзной России и Беларуси, евразийской Украины на этой территории. Нам нужна другая союзная Украина. И нам надо этому зомбированному населению предлагать этот проект.

Как раз ГДР является примером, когда бывшие нацисты, фашисты через процесс денацификации, глубинной, социальной и психологической личностной трансформации, интегрировались в новое социалистическое общество. Поэтому, я думаю, что здесь вопрос, что за 10 лет тут выросло какое-то поколение, его зомбировали и с ними ничего не возможно сделать. Все возможно. Для этого имеется уже опыт.