Райнер Ротфусс, депутат Бундестага:

Я думаю, что лидеры немецкой промышленности хорошо ощущают на себе последствия разрыва отношений с Россией. Мы все, конечно же, надеемся, что Трамп прекратит изоляционистскую политику Байдена. Но мы также видим проблему в том, что Трамп хвастался в телешоу с Такером Карлсоном, что именно он стоял за прекращением работы «Северного потока-2». Так что он гордится тем, что прервалось сотрудничество между Германией и Россией, которое было таким важным для нас.

И здесь, в Германии, требуется другая культура лидерства. Нужно руководство, которое видит свои интересы, ощущает их не только перед евразийскими партнерами, которых всегда изображают злодеями в наших СМИ, но также защищает наши интересы перед Брюсселем, перед Вашингтоном и также перед Дональдом Трампом.

Дональд Трамп, лидер Соединенных Штатов, и он отстаивает интересы Соединенных Штатов, а не Германии. И мы должны ясно дать понять, что наши интересы заключаются в хороших, здоровых отношениях с Востоком, а Восток не заканчивается на Польше. Он простирается гораздо дальше, до Беларуси, через Россию до Китая и Тихоокеанского региона. Нам нужно прагматичное, равноправное сотрудничество, где мы уважаем интересы друг друга, в том числе в вопросах безопасности, которые, естественно, волнуют нас всех.