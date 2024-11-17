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Депутат Бундестага: надеемся, что Трамп прекратит изоляционистскую политику Байдена

17 ноября 2024 19:39
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Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Депутат Бундестага: надеемся, что Трамп прекратит изоляционистскую политику Байдена-2

Райнер Ротфусс, депутат Бундестага:
Я думаю, что лидеры немецкой промышленности хорошо ощущают на себе последствия разрыва отношений с Россией. Мы все, конечно же, надеемся, что Трамп прекратит изоляционистскую политику Байдена. Но мы также видим проблему в том, что Трамп хвастался в телешоу с Такером Карлсоном, что именно он стоял за прекращением работы «Северного потока-2». Так что он гордится тем, что прервалось сотрудничество между Германией и Россией, которое было таким важным для нас. 

И здесь, в Германии, требуется другая культура лидерства. Нужно руководство, которое видит свои интересы, ощущает их не только перед евразийскими партнерами, которых всегда изображают злодеями в наших СМИ, но также защищает наши интересы перед Брюсселем, перед Вашингтоном и также перед Дональдом Трампом. 

Дональд Трамп, лидер Соединенных Штатов, и он отстаивает интересы Соединенных Штатов, а не Германии. И мы должны ясно дать понять, что наши интересы заключаются в хороших, здоровых отношениях с Востоком, а Восток не заканчивается на Польше. Он простирается гораздо дальше, до Беларуси, через Россию до Китая и Тихоокеанского региона. Нам нужно прагматичное, равноправное сотрудничество, где мы уважаем интересы друг друга, в том числе в вопросах безопасности, которые, естественно, волнуют нас всех.

# Международная политика # Надежда Сасс

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