Каринэ Геворгян: «Американцы дожмут индустрию Европы досуха»

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Англосаксы, особенно британцы, так боялись вообще любой союзнической деятельности России и Германии или России и Пруссии, по-разному там было, что они делали все, чтобы развести. Развели – две мировой войны.

Поэтому на сегодня я вообще считаю, что для Германии частично спасительным может быть ее распад на ГДР, на католическую часть, которая обратным аншлюсом отойдет Австрии. Это слово по-немецки означает «присоединение».

Я не удивлюсь, потому что Австрия, кстати, это единственная нейтральная страна, которая «в домике». Вот с ними, с этой Центральной Европой, может быть, вместе с Баварией, Швабией и отдельно ГДР мы будем сотрудничать. Что будет с остальным? Я все время это показывала и даже в разных интервью говорила: американцы дожмут индустрию Европы досуха.