Прямой эфир

Каринэ Геворгян: «Американцы дожмут индустрию Европы досуха»

17 ноября 2024 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

Каринэ Геворгян: «Американцы дожмут индустрию Европы досуха»-2

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Англосаксы, особенно британцы, так боялись вообще любой союзнической деятельности России и Германии или России и Пруссии, по-разному там было, что они делали все, чтобы развести. Развели – две мировой войны. 

Поэтому на сегодня я вообще считаю, что для Германии частично спасительным может быть ее распад на ГДР, на католическую часть, которая обратным аншлюсом отойдет Австрии. Это слово по-немецки означает «присоединение». 

Я не удивлюсь, потому что Австрия, кстати, это единственная нейтральная страна, которая «в домике». Вот с ними, с этой Центральной Европой, может быть, вместе с Баварией, Швабией и отдельно ГДР мы будем сотрудничать. Что будет с остальным? Я все время это показывала и даже в разных интервью говорила: американцы дожмут индустрию Европы досуха.

# Международная политика # Надежда Сасс # Каринэ Геворгян

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат Бундестага: надеемся, что Трамп прекратит изоляционистскую политику Байдена
17 ноября 2024 19:39

Депутат Бундестага: надеемся, что Трамп прекратит изоляционистскую политику Байдена

Ликвидация, раздел и союзная Украина – политолог назвал сценарии для Киева после завершения СВО
17 ноября 2024 19:33

Ликвидация, раздел и союзная Украина – политолог назвал сценарии для Киева после завершения СВО

«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай
17 ноября 2024 19:13

«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай