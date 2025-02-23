Более 1 млн. монет передадут в музей России для монумента «Живая память благодарных поколений»

Великая Отечественная оставила незаживающую рану – она пришла в каждую белорусскую семью, забрала каждого третьего. Это им мы обязаны возможностью жить на мирной, процветающей земле. Бок о бок с нашими предками великую Победу добывал братский российский народ. Мы вместе храним память о героическом подвиге наших предков, увековечиваем ее в железе и камне.

23 февраля для народного проекта, запущенного Алексеем Талаем, в главный военно-исторический музей России передадут более 1 миллиона монет, собранных белорусами и россиянами. Советские и современные – они станут сплавом гордости в монумент «Живая память благодарных поколений».