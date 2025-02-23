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Более 1 млн. монет передадут в музей России для монумента «Живая память благодарных поколений»

23 февраля 2025 08:17
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Великая Отечественная оставила незаживающую рану – она пришла в каждую белорусскую семью, забрала каждого третьего. Это им мы обязаны возможностью жить на мирной, процветающей земле. Бок о бок с нашими предками великую Победу добывал братский российский народ. Мы вместе храним память о героическом подвиге наших предков, увековечиваем ее в железе и камне.

23 февраля для народного проекта, запущенного Алексеем Талаем, в главный военно-исторический музей России передадут более 1 миллиона монет, собранных белорусами и россиянами. Советские и современные – они станут сплавом гордости в монумент «Живая память благодарных поколений».

Более 1 млн. монет передадут в музей России для монумента «Живая память благодарных поколений» -2

Это последний из трех памятников, который вскоре будет установлен на поклонной горе в Москве в юбилейный год Победы. По многочисленным просьбам людей монеты будут принимать до 31 марта. Ожидается, что свой вклад в создание композиции внесут более 5 миллионов семей, а значит, уже через 2 поколения этот символ памяти станет настоящей народной реликвией. К слову, монеты для проекта передали и лидеры двух стран. Напомним, первый памятник открылся в Минске 2 июля 2022 года, второй – 28 июля 2024 года в Бресте.

# Алексей Талай # Памятники # Великая Отечественная война # Союзное государство

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