Новости по тегу #Алексей Колыванов

На службу отбирают самых мотивированных и здоровых молодых людей. Сегодня вместе с ними в музейно-парковом комплексе «Победа» этот ответственный момент разделили родственники и близкие.
Венки и сотни алых цветов легли к Вечному огню и монументу на площади Победы.
Представители руководства города, администраций районов, силовых структур – все те, кто и сегодня продолжает славные традиции предков, вносит вклад в обеспечение общественного порядка и национальной безопасности нашей страны.
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