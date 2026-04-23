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Новости по тегу #Алексей Колыванов

В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек
23 апреля 2026 14:01

В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек

В Минске почтили память воинов Великой Отечественной
23 февраля 2026 18:10

В Минске почтили память воинов Великой Отечественной

Белорусы несут цветы к стеле «Минск – город-герой» – потомки отдают дань уважения павшим в боях воинам
23 февраля 2025 11:20

Белорусы несут цветы к стеле «Минск – город-герой» – потомки отдают дань уважения павшим в боях воинам

В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны
23 февраля 2024 10:57

В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны

«Горжусь своим супругом». В Минске чествовали лучших командиров соединений и воинских частей
27 ноября 2021 13:06

«Горжусь своим супругом». В Минске чествовали лучших командиров соединений и воинских частей