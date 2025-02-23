Героизм в мирное время – белорусский военный спас жизнь ребёнку, выпавшему из окна

И в мирное время может найтись место если не подвигу, то точно героизму. Для четырехлетнего Миши из Бреста и его семьи настоящим защитником стал военнослужащий-артиллерист Илья Касюк. История чудесного спасения ребенка, который выпал из балкона в ноябре 2024 года, поразила всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новостные ленты заполнили тысячи историй, но есть те, к которым точно хочется вернуться. Особенно в День защитников Отечества. О смелости и отваге – в материале Кристины Протосовицкой.

Всего миг мог стоит жизни 4-летнему Мише из Бреста. Все зависело от крепости бельевой веревки. Секунда – держится, еще одна – срывается с третьего этажа. И оказаться взрослому в нужном месте в нужное время – судьба, не иначе.

Тот самый отважный брестский военнослужащий свой праздник, День защитников Отечества, встречает по-военному: на полигоне Гожский под Гродно, где до конца февраля проходит масштабный сбор ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования. Илья Касюк – старший техник тяжелой гаубичной артиллерийской батареи 111-й бригады. Его задача – подготовить орудия к учебному бою. Защита Родины – вот его призвание. Отец-военный выбор сына поддержал. Сейчас Илья – старший сержант на контрактной службе, весной поедет учиться в школу прапорщиков с уверенностью, что мундир украшают не слова, а поступки: не только на поле боя, но и в мирной жизни. А главная награда для него – то, что мальчик Миша живет и постигает мир.

Илья Касюк, старший техник тяжелой гаубичной артиллерийской батареи 111-й гвардейской артиллерийской бригады:

Нельзя пройти мимо такой ситуации. К тому же меня обязывают служба, устав, присяга, погоны. Илья признается, что действовал по инстинкту. К счастью четырехлетнего мальчишки, он его не подвел. Вспомнит ли Миша этот случай, когда подрастет, узнает ли своего защитника – покажет время. А кто точно не забудет черты лица Ильи Касюка, так это бабушка и мама.