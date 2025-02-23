На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей

И к главному спортивному событию этих дней. Всего 2 комплекта наград осталось разыграть биатлонистам на Кубке сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый масс-старт в Раубичах – женский. Старта гонки с нетерпением ждут болельщики и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Сергей Тулупов.

Сергей Тулупов, корреспондент:

Действительно, вынужден констатировать – праздник биатлона близится к завершению. За 7 дней зрители увидели яркие гонки, бескомпромиссную борьбу, слезы радости и вздохи разочарования. Биатлонный стадион постепенно наполняется неравнодушными к этому виду спорта. Шумелки, кричалки, национальные флаги и, конечно, море позитива. Напоследок организаторы оставили самое интересное – гонку с массовым стартом. Спортсмены не останутся без поддержки.

Надо поболеть за наших участников, поддержать их. Мы все верим в их победу.

Настроение отличное, приехали поболеть за наших биатлонистов. Моя сестра ярый поклонник биатлона.

Переживаю за всю нашу команду. Очень люблю, постоянно смотрю, ни одной гонки не пропускаю.

Откроют соревновательную программу девушки. В заявочном протоколе фамилии 27 человек. Нашу страну представят 6 биатлонистов, это в том числе лидеры – Динара Смольская и Анна Сола. И одна, и вторая уже поднимались на пьедестал в Раубичах. Уверены, они хотят сделать это снова. Они по-разному провели вчерашнюю гонку. Динару подвела стрельба. Она даже заработала штрафной круг. Анна Сола на 10 мишеней затратила всего 11 патронов и была превосходной на лыжне. Так что ждем яркого соперничества.