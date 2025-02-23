Прямой эфир

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей

23 февраля 2025 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И к главному спортивному событию этих дней. Всего 2 комплекта наград осталось разыграть биатлонистам на Кубке сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый масс-старт в Раубичах – женский. Старта гонки с нетерпением ждут болельщики и наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит Сергей Тулупов.

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей-2

Сергей Тулупов, корреспондент:
Действительно, вынужден констатировать – праздник биатлона близится к завершению. За 7 дней зрители увидели яркие гонки, бескомпромиссную борьбу, слезы радости и вздохи разочарования.

Биатлонный стадион постепенно наполняется неравнодушными к этому виду спорта. Шумелки, кричалки, национальные флаги и, конечно, море позитива. Напоследок организаторы оставили самое интересное – гонку с массовым стартом. Спортсмены не останутся без поддержки.

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей-4

Надо поболеть за наших участников, поддержать их. Мы все верим в их победу.

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей-6

Настроение отличное, приехали поболеть за наших биатлонистов. Моя сестра ярый поклонник биатлона.

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей-8

Переживаю за всю нашу команду. Очень люблю, постоянно смотрю, ни одной гонки не пропускаю.

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей-10

Откроют соревновательную программу девушки. В заявочном протоколе фамилии 27 человек. Нашу страну представят 6 биатлонистов, это в том числе лидеры – Динара Смольская и Анна Сола. И одна, и вторая уже поднимались на пьедестал в Раубичах. Уверены, они хотят сделать это снова. Они по-разному провели вчерашнюю гонку. Динару подвела стрельба. Она даже заработала штрафной круг. Анна Сола на 10 мишеней затратила всего 11 патронов и была превосходной на лыжне. Так что ждем яркого соперничества.

На Кубке сильнейших по биатлону 23 февраля разыграют заключительные комплекты медалей-12

Сергей Тулупов, корреспондент:
На данный момент в активе белорусов 9 наград. Причем всех поровну – по три. Надеемся, что сегодня их станет еще больше, а в лучшем варианте– в Раубичах вновь прозвучит государственный гимн.

# Биатлон # Динара Смольская # Анна Сола

Другие новости рубрики

Все новости
Более 1 млн. монет передадут в музей России для монумента «Живая память благодарных поколений»
23 февраля 2025 08:17

Более 1 млн. монет передадут в музей России для монумента «Живая память благодарных поколений»

«Сила армии – это мужество» – Президент подчеркнул важность защиты суверенитета Беларуси
23 февраля 2025 07:57

«Сила армии – это мужество» – Президент подчеркнул важность защиты суверенитета Беларуси

Людей интересует мир! Небо Беларуси на замке? Интервью с депутатом Анатолием Булавко
23 февраля 2025 07:40

Людей интересует мир! Небо Беларуси на замке? Интервью с депутатом Анатолием Булавко