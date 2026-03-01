Белорусы не осознают, каким богатством обладают – жена посла рассказала, что здесь ценят иностранцы

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева.

Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь:

Когда общаешься с людьми, а перед тобой представитель другого народа, ты вспоминаешь историю этого народа. Мы настолько разнообразны! Когда нам пытаются сказать, что мы что-то не так делаем, не так живем, я людям объясняю: у нас традиции разные. Мы должны видеть, знать, уважать эти традиции, не лезть со своим уставом, но и к нам не лезьте со своими уставами.

Мы гордимся! Мы выстрадали, мы отстояли их. Сколько веков у нас пытались это отобрать, переиначить нас, переделать? А мы все стоим. Это осознание помогает.

Очень интересно разговаривать с людьми. Была потрясающая встреча – жена посла сказала: вы, белорусы, не осознаете, каким богатством владеете.

Я иногда этот вопрос задаю нашей молодежи: как вы думаете, что эта женщина увидела в нашей стране? Молодежь пытается отгадать. А она четко сказала – безопасность. Говорит: видно внешне, что я 100 % не славянка, но я иду по улицам – неважно, в какой час суток – я чувствую себя здесь безопасно.