С 1 марта в Беларуси вступает в силу ряд изменений

Первый день весны принес белорусам ряд изменений. В стране вступают в силу решения, которые почувствуют как предприниматели, так и обычные семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы смягчить влияние сезонных факторов и не допустить резкого роста расходов белорусов на оплату жилищно-коммунальных услуг, Президент принял решение перенести повышение тарифов с 1 января на 1 марта. Касается это цен на воду, газ, электро- и теплоэнергию, а также водоотведение и обслуживание лифтов. Для каждого региона установлены свои тарифы.

Кроме того, в стране станет больше товаров с QR-кодами. Они появятся на безалкогольных напитках и соках. А также на посудомоечных машинах, электрочайниках, мультиварках, телевизорах. Это делается, чтобы усилить контроль за оборотом. Средства идентификации позволяют отслеживать динамику цен через специальную базу данных.

А вот школьники смогут проверить себя на третьем этапе репетиционного тестирования. Пробные испытания стартуют 1 марта и продлятся по 30 апреля. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РИКЗ. Там же предстоит выбрать предмет, регион и пункт сдачи тестирования. Третий этап тестирования пользуется большой популярностью, так как он проходит почти накануне школьных экзаменов. Кроме того, проверить свои знания могут не только выпускники, но и учащиеся 9-х и 10-х классов.

Хорошие новости и для родителей, которые хотят вернуться к работе раньше окончания декретного отпуска. С 1 марта в каждом районе нашей страны появятся детсадовские группы для малышей до двух лет. Такое новшество продиктовано запросом общества.