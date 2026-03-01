В Беларуси вступают в силу изменения в госрегистрации недвижимости

С 1 марта в Беларуси начинает действовать принцип полной экстерриториальности госрегистрации недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что жители смогут подавать документы для сделок с квартирами, домами или земельными участками в любой организации по госрегистрации. И независимо от того, где находится сам объект. Все необходимые действия будут выполняться по месту обращения заявителя. Это полностью исключает необходимость личного визита владельца в тот город, где расположена недвижимость. Например, оформить продажу квартиры в Минске можно будет в Гомеле.

Анна Сангдель, заместитель начальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Изначально было выбрано две крупные организации. Это Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, которое осуществляет свою деятельность на территории Минска, и Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. Статистика на конец 2025 года показала, что в экстерриториальном порядке было принято около 9 тысяч таких заявлений.

Нововведение также позволит оптимизировать работу регистраторов и снизить нагрузку на локальные офисы и кадастровые агентства.