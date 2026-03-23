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В штате Гавайи объявили об эвакуации 5,5 тыс. человек из-за наводнения

23 марта 2026 06:38
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На американском острове Гавайи из-за наводнения объявлена эвакуация – распоряжение покинуть дома получили более 5,5 тысяч человек, проживающих к северу от Гонолулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Гавайи объявили об эвакуации 5,5 тыс. человек из-за наводнения-2

Проливные дожди, начавшиеся на острове две недели назад, привели к повреждению десятков строений. Местные власти опасаются прорыва плотины, которая была построена 120 лет назад, а губернатор штата предупредил, что общий ущерб от непогоды может превысить миллиард долларов.

# США

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