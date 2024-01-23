Белорусы, которые проживают за рубежом, могут проголосовать в Минске – ЦИК

Белорусы, которые проживают за рубежом, смогут сделать свой выбор в единый день голосования. В ЦИК пояснили, что принять участие в голосовании можно будет на выделенном для них участке в Минске. Тех, кто имеет регистрацию, ждут на участке по адресу, к которому относится их дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой порядок 23 января определили на заседании ЦИК. Также утвержден график распределения бесплатного эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания по телевидению и радио, и рассмотрены вопросы, связанные с организацией выборов сенаторов и делегатов ВНС. Кроме того, определен персональный состав научно-экспертного совета при ЦИК. В него вошли аналитики, политологи, юристы, ученые.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Люди, которые будут помогать Центральной избирательной комиссии заниматься анализом исполнения законодательства при проведении выборов. После каждой избирательной кампании мы анализируем, как на практике применялись те или иные нормы, рассматриваем эти вопросы, вносим какие-то предложения законодателям, субъектам права законодательной инициативы, чтобы совершенствовать избирательное законодательство. А совершенствование избирательного законодательства – это один из элементов совершенствования избирательной системы, которая не стоит на месте, а развивается вместе с нашим государством.