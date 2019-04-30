Белорусы и участники II Европейских игр пробегут рекордные 200 000 километров в помощь детям

Новости Беларуси. Чуть больше 50 дней остается до старта самого грандиозного события этого лета – вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с главным спортивным событием страны на старт выйдет пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom с международной акцией «Европейские забеги». На этот раз компания velcom | A1 посвятит акцию грядущему мультиспортивному форуму. Цель «Европейских забегов» – достичь отметки в 200 тысяч километров, и все это для помощи детям-спортсменам с ограниченными возможностями.

Стоимость километра – 1 рубль. Все деньги будут направлены в центры олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Эта акция также является составной частью привлечения внимания наших граждан и вовлечения их в активные занятия спортом. Это прекрасный пример государственно-частного партнерства, ответственности частного бизнеса. Это прекрасная возможность привлечь внимание к проблемам, внимание к нашим паралимпийцам, которыми мы по праву гордимся.

Олег Шепель, председатель общественного объединения «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:

Мы с velcom | A1 являемся партнерами уже порядка 10 лет. velcom | A1 был титульным спонсором Паралимпийского комитета. Практически каждый год мы проводим мероприятия для того, чтобы обратить внимание на людей с ограниченными возможностями, которые могут если не все, то очень-очень многое. Доброму делу компании velcom | A1 поможет и дирекция вторых Европейских игр. В копилку километров войдет дистанция «Пламя мира», а также результаты всех легкоатлетических дисциплин предстоящих соревнований. Вместе со спортсменами помочь детям может каждый желающий.