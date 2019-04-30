Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Новости Беларуси. Совсем не весеннее амбре и неожиданные плавучие сюрпризы. Жители агрогородка Калачи жалуются на загрязнение озера сточными водами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Месяц назад здесь появился неприятный запах, вместе с ним и нечистоты. Большая часть местных домов имеет локальную систему очистки, некоторые же, в том числе и школа, подключены к напорной канализации.

Трубы проходят через реку в лес до очистных сооружений. Но, по словам жителей, они уже давно не работают.

Галина Злобина, жительница агрогородка Калачи:

По этой стороне проходят канализационные трубы. Видимо, прорыв. Потому что все годы было чисто, и у нас было все нормально. А эта речка у нас связана с озером. Начинается сейчас сезон отдыха. Рыбаки у нас здесь постоянно – и зимой, и летом. Счас начнутся каникулы, дети будут купаться.

Местные жители куда только не обращались, пока – безрезультатно. Комментировать ситуацию с возможным прорывом канализационных труб в районном коммунальном хозяйстве отказались.

А в природоохранной службе...